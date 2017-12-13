Россиянка Нина Кравиц стала лучшим диджеем 2017 года в рейтинге, составленном британским журналом Mixmag.

«Где бы она ни играла, на самых больших сценах мира или на маленьких площадках, правилом Нины остается бесстрашный выбор композиций, необычные эксперименты и готовность игнорировать шаблоны», — описывает Кравиц редакция Mixmag.

Второе место заняла американка Хани Дижон, а третье — совладелец немецкого лейбла Running Back Герд Янсон. Дальше по списку идут также Aphex Twin, Пегги Гу, Ben UFO, Хелена Гауф, Карл Кокс, Hot Since 82 и Авалон Эмерсон.

Нина Кравиц родилась в Иркутске, в Москву переехала начале 2000-х годов. В качестве диджея Кравиц выступает с 2003 года. В 2012 году она выпустила дебютный альбом «Nina Kraviz», на следующий год — видео «Between The Beats: Nina Kraviz», а в 2014-м — основала собственный лейбл «Трип».

Источник: «Сноб»