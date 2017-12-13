Вблизи мусорного полигона «Кучино» МЧС зарегистрировало превышение концентрации сероводорода в воздухе в 1,2–2,9 раза.

При этом в ходе 140 исследований по контролю качества атмосферного воздуха нарушений предельно допустимых концентраций на территории Москвы не зафиксировали.

О возможной причастности «Кучино» к зловонию в центре Москвы 8 и 9 декабря сообщал также Росприроднадзор. Однако компания «Спецгеоэкология», разработавшая проект рекультивации полигона в подмосковной Балашихе, и глава Балашихи Сергей Юров исключали причастность свалки к запаху.

Среди ранее названных экологами возможных причин «запаха тухлой капусты» — рекультивационные работы на полигоне «Печатники», выброс большого количества теплой воды в канализационные сети «Мосводоканала», а также меркаптаны.

Днем в пятницу, 8 декабря, москвичи начали жаловаться в соцсетях на неприятный запах, описав его как «страшный запах тухлой капусты». The Village составил карту возможных источников загрязнения воздуха и наиболее упоминаемых в жалобах пользователей районов и станций метро, где чувствовался неприятный запах.

Ранее отмечалось, что неприятные запахи от «Кучино» планируется почти полностью ликвидировать в январе 2018 года и полностью — в 2019 году.

Источник: ТАСС