Роспотребнадзор начал проверку магазинов и пищевых предприятий после сообщений о том, что в России продается рис, якобы сделанный из пластика.

Таким образом ведомство отреагировало на появившиеся в соцсетях и мессенджерах видео, на котором подозрительный, по мнению покупателей, рис поджаривают на плитке. Вместо того чтобы затвердеть, он загорается и начинает плавиться. При этом ощущается запах жженного пластика. Пользователи уже начали проверять аналогичным образом рис и других марок.

В Роспотребнадзоре призвали в случае сомнений в качестве продуктов обращаться в территориальные подразделения службы, а также не доверять случайным источникам информации.

Источник: Роспотребнадзор