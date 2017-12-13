«Левада-центр» провел исследование о том, пойдут ли россияне голосовать на выборах президента в 2018 году и кому они отдадут свой голос. Опрос провели до объявления Владимиром Путиным участия в президентской гонке.

75 % россиян готовы голосовать на выборах президента за Владимира Путина

Отдать голоса за лидера ЛДПР Владимира Жириновского готовы 10 % респондентов, за главу КПРФ Геннадия Зюганова — 7 %, а за главу «Справедливой России» Сергея Миронова — 2 %. Председатель «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон получили бы на данный момент по 1 %. Бизнес-омбудсмена Бориса Титова готовы поддержать менее 1% граждан.

Прийти на выборы президента в марте планируют более половины россиян. Из них только 28 % опрошенных будут голосовать совершенно точно, другие 30 % — скорее всего.

Напротив, 10 % граждан уверены, что не придут на голосование. Еще 20 % не определились с участием в выборах.

Источник: «Левада-центр»