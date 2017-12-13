Московские власти считают незаконным призыв праздновать в центре города «День свободных выборов» по инициативе Ильи Яшина и муниципальных депутатов Красносельского района.

По мнению главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова, распоряжение мэра обязывает согласовывать все культурно-массовые и спортивные мероприятия «не менее чем за месяц». Уведомлений от главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина не поступало.

О проведении «Дня свободных выборов» 24 декабря Яшин объявил после того, как в отставку ушла глава управы Красносельского района Наталья Мамонова. К инициативе Яшина присоединился оппозиционер Алексей Навальный.

Источник: ТАСС