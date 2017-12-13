Роскомнадзор предупредил Twitter о возможной блокировке в России, если сервис не удалит аккаунт «Открытой России», сообщает пресс-служба движения.

Twitter отвели один день на блокировку аккаунта. В «Открытой России» ответили, что не распространяют информацию, нарушающую закон, а действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора считают политическим давлением на свободу слова.

Накануне сайт «Открытой России» заблокировали в России по требованию Генпрокуратуры. Причиной блокировки стало нарушение статьи 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует доступ к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в России.

Источник: «Открытая Россия»