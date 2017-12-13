Авиакомпания «Победа» запретила провозить в салоне ручную кладь сверх бесплатной нормы. Ранее у пассажиров была возможность пронести с собой дополнительный объем вещей за плату.

Как пояснили представители перевозчика, новые правила, действующие с 10 декабря, связаны с отсутствием в салоне места для дополнительного багажа, так как большинство рейсов «Победы» выполняется с полной загрузкой.

По данным авиакомпании, услугой платного провоза ручной клади пользовались около 30 % пассажиров.

С 1 октября действует закон об отмене бесплатного багажа по невозвратным билетам. Такой билет дает право на бесплатный провоз не менее 5 килограммов ручной клади. Точные размеры и вес устанавливают авиакомпании. Подробнее о том, как изменились правила авиаперевозок, можно прочитать в нашем материале.

В ноябре «Победа» сняла ограничения на количество и вес ручной клади.



Источник: ТАСС