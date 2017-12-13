Эксперты Роскачества проверили 49 брендов российской и импортной водки. По итогам исследования специалисты не нашли ни одного серьезного нарушения. В сообщении на сайте ведомства говорится, что водка стала одним из самых качественных товаров в России.

Паленой водки в лицензированной рознице не обнаружили. Более того, 60 % проверенных товаров соответствовали повышенным требованиям стандарта Роскачества. Водка остальных 18 брендов признана качественной: она соответствуют обязательным требованиям и заявленной на этикетке информации.

Водку проверяли на содержание посторонних примесей, наличие тяжелых металлов, нитратов, содержание кальция, фосфатов и хлоридов, а также изучали качество воды, используемой при ее производстве.

По информации Роскачества, все проверенные товары изготовлены на основе пищевого спирта, не содержат денатурата и фурфурола, а токсичные вещества и метанол находятся ниже установленного законодательством уровня.

Роскачество и Минздрав напоминают, что употребление алкоголя, даже наилучшего качества, вредит вашему здоровью.

По данным Роспотребнадзора, с 2012 по 2016 год ежегодное количество алкогольных отравлений только за январь в среднем составляло около 4 100 случаев, в том числе более чем 1 250 смертельных. В 2017 году ведомство сообщило о 2 218 отравившихся, из которых 441 человек погиб.

Источник: Роскачество