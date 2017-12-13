Роскомнадзор потребовал от социальных сетей удалить аккаунты 21 организации, деятельность которых признана в России «нежелательной».

В ведомстве предупредили, что ресурсы, в том числе сетевые СМИ, на которых будет размещена информация организаций, признанных в России нежелательными, будут заблокированы. Как подчеркивает ведомство, «такая обязанность наступает в том случае, если данные сторонние ресурсы указаны в требовании, поступившем из Генпрокуратуры».

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, требования направлены четырем соцсетям. При этом он не уточнил, какие из них согласились их выполнить.

12 октября Роскомнадзор заблокировал сайт «Открытой России. Генпрокуратура считает, что деятельность организации «направлена на инспирирование протестных выступлений» и «дестабилизацию внутриполитической ситуации». В «Открытой России» считать себя «нежелательными» отказались.

Сегодня стало известно, что Роскомнадзор потребовал у Twitter в течение суток заблокировать аккаунт «Открытой России». В противном случае Twitter грозит полная блокировка на территории России.

Источник: ТАСС