Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными. Поправки внесут в Уголовный кодекс.

Согласно закону, жестоким обращением считаются действия, направленные на на причинение боли или страданий животным, в том числе из хулиганских или корыстных побуждений.

Если в результате такого обращения животное погибло или получило увечье, то живодеру будет грозить штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Если над животными или несколькими животными издевалась группа лиц, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и интернете, то виновным будет грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

За незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, находящихся в Красной книге, с публичной демонстрацией в интернете и СМИ будет грозить лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 2 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили новую редакцию статьи 245 УК «Жестокое обращение с животными». Автор законопроекта, депутат Олег Шеин, предлагал увеличить срок лишения свободы для живодеров до шести лет.

Источник: «Интерфакс»