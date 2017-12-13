В выходные, 16 и 17 декабря, закроют сразу три станции Замоскворецкой линии метро — «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковскую».

Поезда будут курсировать только до станции «Сокол». Чтобы доехать по маршруту дальше, можно воспользоваться бесплатными автобусами «КМ». Выбрать нужный помогут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров возле станций закрытого участка.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов выделят также обособленные полосы. В связи с этим изменится дорожное движение на участке Ленинградского шоссе. Кроме того, для автомобилистов закроются участки Беломорской улицы, дублера Ленинградского шоссе, улицы Зои и Александра Космодемьянских, а также 3-й Войковский проезд.

В районе прогнозируется осложнение дорожно-транспортной ситуации. Водителей просят выбирать пути объезда, ездить во внепиковые часы и по возможности пользоваться общественным транспортом.

Ограничения на участке от «Войковской» до «Речного вокзала» связаны с продлением «зеленой» линии метро — присоединением станции «Ховрино». Благодаря этому улучшится транспортная доступность районов Западное Дегунино и Левобережный.

В обычном режиме метрополитен заработает в 05:30 18 декабря. Подобные работы повторят также 23 и 24 декабря.

Источник: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры