Московские власти пообещали, что предельная плотность застройки по программе реновации не превысит 25 тысяч квадратных метров недвижимости на гектар.

Планируется, что застройка новых районов будет вестись поквартально. «Такой принцип застройки позволит более эффективно и рационально использовать городское пространство, создавать новые парки, прогулочные зоны, объекты социальной инфраструктуры и другие объекты», — рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Он отметил, что при квартальной застройке улучшается пешеходная доступность объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 210 участков, куда расселят жителей сносимых по программе реновации хрущевок. В этом списке есть 12 домов, которые уже сдали в эксплуатацию. Также адреса стартовых площадок можно посмотреть на карте, составленной «Ведомостями».

The Village рассказывал, где будут жить первые переселенцы реновации.

Источник: ТАСС