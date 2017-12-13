Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Колония для убийцы фазанов

21-летнего жителя Москвы Никиту Кашенцева осудили на три года и один месяц исправительной колонии за убийство 12 фазанов в парке Горького. Суд признал молодого человека виновным по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из хулиганских побуждений с применением садистских методов»).

Блокировка ссылок на Telegraph

Социальная сеть Facebook начала блокировать ссылки на записи, опубликованные на платформе Telegraph Павла Дурова. Причины добавления Telegraph в черный список Facebook уточняются.

Ранее The Village уже рассказывал, может ли появление Telegraph изменить медиаиндустрию.

Главные мемы-2017

Корпорация Google изучила поисковые запросы россиян и составила рейтинги самых быстрорастущих запросов 2017 года. Например, мемом года по скорости роста запросов стал «Ждун», а рейтинг рэперов возглавил Оксимирон.

Лучший диджей-2017

Россиянка Нина Кравиц стала лучшим диджеем 2017 года в рейтинге, составленном британским журналом Mixmag. Второе место заняла американка Хани Дижон, а третье — совладелец немецкого лейбла Running Back Герд Янсон. Дальше по списку идут также Aphex Twin, Пегги Гу, Ben UFO, Хелена Гауф, Карл Кокс, Hot Since 82 и Авалон Эмерсон.

Угроза блокировки Twitter

Роскомнадзор предупредил Twitter о возможной блокировке в России, если сервис не удалит аккаунт «Открытой России». Twitter отвели один день на блокировку аккаунта. В «Открытой России» ответили, что не распространяют информацию, нарушающую закон, а действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора считают политическим давлением на свободу слова.

Ужесточение наказания за жестокое обращение с животными

Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными. Если в результате такого обращения животное погибло или получило увечье, то живодеру будет грозить лишение свободы на срок до трех лет.

Если же над животными или несколькими животными издевалась несколько человек, в присутствии малолетнего, и к тому же все это показали в интернете или в СМИ, то виновным будет грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Объединение Rambler с кинотеатрами

Предприниматель Александр Мамут объединит свои активы, создав компанию, в которую войдут интернет-холдинг Rambler & Co, киносети «Синема парк» и «Формула кино», а также издательство «Азбука-Аттикус».

Планируется, что объединенную структуру возглавит нынешний гендиректор киносетей Роман Линин. Мамут станет председателем совета директоров компании, а топ-менеджеры Rambler & Co продолжат развивать онлайн-направление.