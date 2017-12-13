Московские власти решили перенести «Кремлевскую АЗС» с Волхонки на Кремлевскую набережную. Соответствующее изменения внесли в градостроительный регламент.

«До 20 декабря нам выдадут свидетельство, по которому будут утверждены планировочные решения и внешний облик. В следующем году мы начнем демонтаж и перенос заправки», — рассказал замдиректора ГМИИ имени Пушкина по капитальному строительству Игорь Погребинский​.

На месте «Кремлевской АЗС» построят стеклянный концертный зал в «нейтральном» стиле. Он сможет трансформироваться в выставочное пространство или лекционную площадку.

Стоимость работ не уточняется. При этом согласно постановлению о реконструкции Пушкинского музея, «реставрация и приспособление» АЗС под информационный павильон обойдутся в 220 миллионов рублей.

Кремлевская АЗС — действующая бензоколонка в стиле ар-деко. Она предназначена только для правительственных машин. Это единственная бензоколонка в пределах Бульварного кольца и единственный построенный объект из проекта Дворца Советов.

Ранее The Village рассказывал о том, как пострадает «Кремлевская АЗС» при реконструкции Пушкинского.

Источник: РБК