В ГИБДД решили, что вместо справки о ДТП разработают форму в виде вкладыша или приложения к протоколу. В новом документе будет информация для страховых компаний для урегулирования убытка.

Причина в том, что после отмены справки не хватает ряда полей, которые нужны страховщикам для урегулирования убытков и последующих действий. Например, речь идет о данных о водительском удостоверении, а также части сведений о пострадавшем.

20 октября вступил в силу новый регламент МВД по надзору за дорожным движением. Главное нововведение — отмена справок о ДТП.

Источник: Коммерсантъ