В столичном зоопарке планируют построить два новых павильона: «Арктику» и «Амазонию».

Павильон «Арктика» расположится на новой территории зоосада на месте вольера с белыми медведями и «Зоодепо». Павильон «Амазония» появится на старой территории зоопарка. Его возведут на месте павильона «Кошки тропиков».

Обитатели демонтированных павильонов и вольеров переедут в новые. Климатические условия в «Амазонии» и «Арктике» максимально приблизят к природным.

Сейчас разрабатывается общая концепция строительства, идут переговоры с потенциальными компаниями-подрядчиками. На 2018 год запланировано проектирование павильонов. Ожидается, что их строительство завершится к 2021 году.

Источник: агентство «Москва»