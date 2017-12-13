Пресненский суд Москвы арестовал лидера SERB Игоря Бекетова. Его признали виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП).

На такой же срок арестован активист SERB Юрий Горюшко. Он также признан виновным по статье 19.3 КоАП.

Полицейские задержали Бекетова и Горюшко после срыва показа фильма «Полет пули» о войне в Донбассе, который проходил в кинотеатре «Октябрь» в рамках фестиваля «Артдокфест».

Несмотря на то, что активистов SERB арестовали, организаторы фестиваля решили отменить показ другого фильма о конфликте на юго-востоке Украины — «Война ради мира». Дирекция фестиваля сочла, что вокруг этой картины создалась «нездоровая ситуация», из-за чего показ может привести к нежелательным инцидентам.

При этом Генпрокуратура России все же проверит «Войну ради мира» на экстремизм. Запрос в ведомство поступил от Минкультуры, куда на фильм пожаловался вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Ранее замоскворецкий суд Москвы арестовал на восемь суток активиста движения SERB Александра Петрунько. Его признали виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП.

Источник: телеканал «Дождь»