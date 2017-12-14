МВД будет платить россиянам за помощь в раскрытии преступлений и поимку преступника. Минимальная премия составит 500 тысяч рублей, максимальная не ограничена.

Выплата вознаграждения в 500 тысяч рублей будет производиться по решению руководителя территориального органа МВД, до 3 миллионов рублей — по решению заместителя министра внутренних дел, свыше 3 миллионов рублей — по решению самого министра. Выплата возможна в наличной и безналичной форме.

Объявления о нераскрытых преступлениях будут размещать на официальном сайте МВД в России. Также объявления будут публиковать в СМИ, на официальных сайтах и на информационных стендах региональных отделений полиции.

Источник: «Интерфакс»