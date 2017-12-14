Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле оценивают имеющихся претендентов на пост главы страны.

Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. С моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Песков сделал соответствующее заявление во время интервью «России 24» накануне ежегодной пресс-конференции Путина. Помимо нынешнего главы страны о своем намерении участвовать в выборах уже заявляли оппозиционер Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак, бизнесмен Сергей Полонский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский и некоторые другие кандидаты.

Ранее The Village рассказывал, кого россияне точно не выберут президентом вместо Путина.

Источник: «Россия 24»