Столичные власти разработали карту пешеходных маршрутов по выставкам в музеях на новогодние праздники.

Всего составили три маршрута, которые охватят самые значимые выставки. Общее время в пути между ними займет менее 30 минут. Первый называется «Новый год на Пречистенке» и проходит от Зубовского бульвара до Пречистенки. Участники экскурсии узнают об истории украшения столицы к праздникам в Музее Москвы, увидят ожерелье принцессы Леи из фильма «Звездные войны» на выставке финского дизайна в «Мультимедиа-арт-музее» на Остоженке, а также смогут посмотреть произведения художника Ильи Глазунова в Галерее Глазунова на Волхонке.

Второй маршрут под названием «Необъятный Рязанов» проведет участников от Георгиевского переулка до Варварки. Все желающие смогут посетить выставку «Необъятный Рязанов» в Новом манеже. Она посвящена 90-летию со дня рождения режиссера. Кроме того, горожанам предложат послушать музыку в здании Старого английского двора.

Участники третьего маршрута — «Гоголь, колядки и зачарованный мир» — пройдут от Никитского до Тверского бульвара. Экскурсия приурочена к рождественскому сочельнику, 6 января. На прогулке все желающие смогут поучаствовать в традиционных народных играх и колядках в сквере у Дома Гоголя, а также посетить выставку в Доме-музее Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы