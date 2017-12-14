В интернете будут вести трансляции открытых судебных заседаний
Мосгорсуд начнет в пробном режиме вести трансляции открытых заседаний в интернете.
В общем доступе окажутся судебные заседания по рассмотрению уголовных, гражданских, административных дел и дел об административных правонарушениях. Ежедневно будут показывать два разбирательства с разрешения участников процесса.
На портале суда работает также личный кабинет — здесь можно подавать документы в электронном виде, а также знакомиться с материалами дела и видеозаписями судебных разбирательств.
Источник: ТАСС
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