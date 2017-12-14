Мосгорсуд начнет в пробном режиме вести трансляции открытых заседаний в интернете.

В общем доступе окажутся судебные заседания по рассмотрению уголовных, гражданских, административных дел и дел об административных правонарушениях. Ежедневно будут показывать два разбирательства с разрешения участников процесса.

На портале суда работает также личный кабинет — здесь можно подавать документы в электронном виде, а также знакомиться с материалами дела и видеозаписями судебных разбирательств.

Источник: ТАСС