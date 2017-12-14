Администрация парка «Сокольники» согласовала проведение митинга за честные выборы.

Акция пройдет в воскресенье, 24 декабря, с 13:00 до 15:00. Для участия в ней заявлено до 1 500 человек.

Площадка для проведения публичных мероприятий находится на территории Зеленого театра.

Совет депутатов Красносельского района, в котором после сентябрьских выборов большинство оказалось у оппозиции, также намерен провести праздничный митинг 24 декабря, однако департамент безопасности настаивает, что все публичные мероприятия должны согласоваться с мэрией не менее чем за месяц. По этой причине стороны пожаловались друг на друга в прокуратуру.

Источник: парк «Сокольники»