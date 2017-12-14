Роскомнадзор потребовал от YouTube закрыть доступ к аккаунту движения «Открытая Россия». В противном случае видеохостинг заблокируют на территории страны.

На исполнение решения ведомства YouTube отвели одни сутки. В свою очередь, представители «Открытой России» заявили, что организация не распространяет информацию, нарушающую закон, и официально не признана нежелательной. Действия властей в движении назвали политическим давлением на свободу слова.

В апреле Генпрокуратура включила в список нежелательных организаций британские Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). При этом подчеркивалось, что к российской «Открытой России» решение не относится. Несмотря на это, правоохранительные органы неоднократно приходили на мероприятия движения и заводили на участников «нежелательной организации» дела.

12 декабря сайт «Открытой России» заблокировали по требованию Генпрокуратуры, которая обвинила ресурс в призывах к беспорядкам. На следующий день Роскомнадзор пригрозил закрыть доступ к Twitter, если сервис в течение суток не удалит аккаунт «Открытой России». Ведомство также сообщило, что будет блокировать и другие соцсети за материалы нежелательных организаций.

Источник: «Открытая Россия»