В начале новогодних праздников температура воздуха в Москве составит около 0 градусов, что на 6 градусов выше нормы.

«Пока тенденция неприятная. С 30 декабря по 2 января ожидается пасмурная, ветреная и сырая погода», — сообщил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Аналогичная ситуация ожидается и на этой неделе. Так, завтра, 15 декабря, в столице будет 0–2 градуса, утром ожидаются небольшие осадки и гололедица. «В Москве вообще сойдет снежный покров», — заметил Леус.

Источник: «РБК»