Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о наказании за пропаганду терроризма.

За распространение информации, формирующей в сознании людей идеологию терроризма или искаженное представление о его допустимости, планируют штрафовать на сумму до 1 миллиона рублей либо сажать на срок от пяти до семи лет.

Также документ ужесточает наказание за вербовку террористов вплоть до пожизненного заключения. При этом минимальный срок лишения свободы за вербовку и финансирование терроризма предполагается повысить с пяти до восьми лет.

С инициативой сажать за пропаганду терроризма выступили депутаты-единороссы Адальби Шхагошев и Александр Грибов.

Источник: ТАСС