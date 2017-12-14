Прокуратура предостерегла главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина от проведения акций протеста под видом праздника.

По мнению ведомства, организуемый оппозицией «День свободных выборов» является скрытой формой несанкционированного митинга, за проведение которого организаторам грозит ответственность.

Совет депутатов Красносельского района, в котором после сентябрьских выборов большинство оказалось у оппозиции, намерен провести праздничный митинг 24 декабря, однако департамент безопасности настаивает, что все публичные мероприятия должны согласоваться с мэрией не менее чем за месяц. По этой причине стороны пожаловались друг на друга в прокуратуру.

Источник: прокуратура Москвы