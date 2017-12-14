Мосэкомониторинг зафиксировал трехкратное превышение допустимой концентрации сероводорода в воздухе на востоке столицы.

«На других территориях аналогичные показатели достигают: ...сероводород — 0,2–3,0 ПДК (Предельно допустимая концентрация)», — сказано в отчете по результатам мониторинга за 14 декабря.

Превышение, по мнению специалистов, «связано с плохими условиями рассеивания». Отмечается, что показатели по остальным загрязняющим веществам не превышают допустимой нормы.

В пятницу, 15 декабря, Москва будет находиться под влиянием циклона. По словам специалистов, небольшие осадки и ветер скоростью 5–10 метров в секунду будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.

Источник: ТАСС