Гидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности в Москве в пятницу, 15 декабря.

Согласно опубликованному на сайте Гидрометцентра сообщению, в пятницу в Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 15 метров в секунду.

Синоптики также обещают облачную погоду, местами гололедицу. Ночью и днем пройдут небольшие осадки

Источник: Гидрометцентр