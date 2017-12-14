Всемирное антидопинговое агентство заподозрила в употреблении запрещенных препаратов около 300 российских спортсменов. Об этом сообщает издание Inside The Games.

Имена атлетов, находящихся под подозрением, разослали в международные спортивные федерации. В список вошли представители как летних, так и зимних видов спорта, в том числе потенциальные участники Олимпиады 2018 года.

По данным Inside The Games, все подозреваемые были в «списке Родченкова», составленном на основе показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории.

В 2015 году Всемирное антидопинговое агентство обвинило власти России во вмешательстве в работу Московской антидопинговой лаборатории. По информации агентства, сотрудники лаборатории скрывали положительные допинг-пробы российских спортсменов с подачи Минспорта и ФСБ. В ноябре 2017 года ВАДА отказалось восстановить Россию в правах.

5 декабря Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде 2018 года под собственным флагом, отстранив от соревнований всех россиян, обвиненных в употреблении допинга, и приостановив членство Олимпийского комитета России в МОК.

Источник: Inside The Games