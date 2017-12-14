Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Пресс-конференция Путина

Сегодня Владимир Путин проводит очередную большую пресс-конференцию — 13-ю в своей политической карьере. Прошлогодняя встреча продлилась 3 часа 50 минут. За это время глава страны ответил на 67 вопросов.

The Villagе вел прямую трансляцию беседы и собрал наиболее обсуждаемые реплики Путина.

Остановка движения на фиолетовой линии

Около 11:20 на Таганско-Краснопресненской линии московского метро остановили движение поездов от станции «Выхино» до «Таганской». В метрополитене сообщили, что интервалы в движении поездов увеличены по техническим причинам.

Возможность протестов

Около 45 % политтехнологов, опрошенных на форуме политических профессий, говорят о возможности новых акций протеста после выборов президента. 39 % опрошенных политтехнологов считают, что протесты возможны только в крупных городах, а 37 % — что протестных акций не будет, но внесистемная оппозиция начнет кампанию с целью снизить доверие к результатам выборов.

«День свободных выборов»

Столичный департамент безопасности и противодействия коррупции и глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин пожаловались друг на друга в прокуратуру из-за разногласий по поводу праздничного митинга в честь «Дня свободных выборов».

Депутат настаивает, что организация районных мероприятий находится не в компетенции мэрии и префектуры.

Кинокарьера Путина

Президент России Владимир Путин в 70-е годы снялся в качестве каскадера в нескольких фильмах. Как рассказал друг Путина по секции самбо, они с нынешним главой государства и Аркадием Ротенбергом снялись в трех военных фильмах, включая «Блокаду» и «Ижорский батальон».

Плата за помощь в раскрытии преступлений

МВД будет платить за помощь в раскрытии преступлений и поимку преступника. Минимальная премия составит 500 тысяч рублей.

Выплата вознаграждения будет производиться по решению руководителя территориального органа МВД, заместителя министра внутренних дел и самого министра. Объявления о нераскрытых преступлениях будут размещать на официальном сайте МВД в России.

Осенняя погода на Новый год

В начале новогодних праздников температура воздуха в Москве составит около 0 градусов, что на 6 градусов выше нормы. С 30 декабря по 2 января синоптики обещают пасмурную, ветреную и сырую погоду.