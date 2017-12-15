В России появятся четыре инновационные медицинские специальности. В 2018 году университет имени Сеченова в Москве начнет готовить таких специалистов, как сетевой врач, IT-медик, специалист по тканевой инженерии и молекулярный диетолог.

«Формирование новых подходов к модели здравоохранения диктует необходимость опережающей подготовки специалистов будущего поколения. Они будут способны уже через пять лет владеть инструментарием генетических исследований, анализом больших данных, которые будут формировать возможности как для ранней диагностики доклинического проявления болезни, так и при клинических стадиях заболевания», — рассказал ректор вуза Петр Глыбочко.

С начала 2018 года в России вступает в силу закон о телемедицине. Он предусматривает создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Она будет использоваться для дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента и оказания медпомощи путем удаленных консультаций. В связи с предстоящим внедрением этих технологий возникает потребность в специалистах новых профессий — сетевой врач и IT-медик.

Следующее направление подготовки, которое появится в России уже в будущем году, — специалисты по тканевой инженерии. Они будут обучаться материаловедению и готовить искусственные органы и ткани для нужд трансплантологии.

Четвертая специальность — молекулярный диетолог. Как объяснил руководитель подготовки IT-медиков и сетевых врачей МГМУ Филипп Копылов, такой врач будет подбирать пациенту индивидуальную схему питания, соответствующую генетическим особенностям человека.

«Это не имеет ничего общего с молекулярной кухней. Будет подбираться питание на молекулярном уровне — сколько и какого вещества нужно человеку. К примеру, сейчас активно ведутся споры вокруг фолиевой кислоты: сколько нужно добавлять ее в пищу для максимальной пользы. Но одному организму из-за его генетических особенностей она может принести пользу, а другому вред. Такими задачами и будет заниматься молекулярный диетолог», — рассказал Филипп Копылов.

Источник: «Известия»