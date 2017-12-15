В районе головного офиса «Яндекса» в Хамовниках теперь можно встретить самоуправляемые машины Toyota Prius, которые компания тестировала на полигоне в Подмосковье.

В пресс-службе «Яндекса» подтвердили, что уже некоторое время тестируют беспилотники на московских дорогах, но в это время за рулем находится водитель. Машины собирают данные о трафике.

Ранее The Village уже рассказывал о самоуправляемых машинах «Яндекса» и о перспективах их появления на столичных улицах в 2018 году.

Источник: TJ