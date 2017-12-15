В эти выходные, 16 и 17 декабря, в Москве пройдут «тропические» ливни. Синоптики обещают, что за два дня выпадет около 45 % месячной нормы осадков.

«В субботу Москва окажется в сфере влияния балканского циклона, несущего с собой „тропические» ливни“ (13-18 миллиметров — 1,5 ведра воды на квадратный метр) и субтропическое тепло с превышением климатической нормы на 8-10 градусов», — рассказали в центре погоды «Фобос».

Днем в субботу в Москве может быть побит рекорд тепла для этого дня — плюс 5-7 градусов. В ночь с субботы на воскресенье дожди продолжатся. Затем ливни сменит мокрый снег. Ожидаемая температура днем — плюс 3-5 градусов, а вечером — 0-2 градуса.

Норма осадков для декабря составляет 56 миллиметров.

Источник: агентство «Москва»