Совет Федерации единогласно проголосовал за назначение выборов президента на 18 марта 2018 года.

Соответствующее постановление опубликуют 18 декабря — ровно за три месяца до выборов. Тогда же оно вступит в силу. С этого дня претенденты на пост главы страны смогут зарегистрироваться и начать агитацию.

Изначально выборы в 2018 году должны были пройти 11 марта — во второе воскресенье. Но Госдума предложила перенести голосование на неделю, чтобы оно совпало с годовщиной подписания договора о вхождении Крыма в состав России.

Ранее о своем намерении участвовать в выборах заявили более 20 человек. The Village уже рассказывал, у какого кандидата точно нет шансов заполучить голоса избирателей и возглавить страну.

Источник: Совет Федерации