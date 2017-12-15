В Москве сотрудники спецслужб задержали Ахрала Азимова — отца Аброра и Акрама Азимовых, обвиняемых в подготовке взрыва в петербургском метро. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Динзе.

По его словам, Ахрала Азимова доставили в отделении полиции по Кунцевскому району Москвы. Ранее представители следствия заставляли мужчину отказаться от услуг Динзе, который представляет в суде его сыновей.

«В настоящее время Ахрал Азимов незаконно удерживается сотрудниками оперативных служб, тем самым на него может незаконно оказываться давление с целью изменения им свидетельских показаний по делу в отношении его сыновей и отказа от адвокатов», — заявил Динзе.

Летом СМИ сообщили, что Аброра и Акрама Азимовых удерживают в секретной подмосковной тюрьме для обвиняемых в терроризме.

3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате теракта погибли 16 человек. По подозрению в причастности к преступлению арестовали более 10 человек. 14 декабря суд приговорил к пяти годам колонии вербовщика террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Обида Абдыраимова.

Источник: фейсбук Дмитрия Динзе