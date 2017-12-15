Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения.

С 1 января 2018 года МРОТ составит 9 489 рублей в месяц — 85 % от размера прожиточного минимума за второй квартал 2017 года. С 1 января 2019 года МРОТ будет равен размеру прожиточного минимума по России.

Ранее в июле МРОТ в России повысился на 300 рублей и достиг 7,8 тысячи рублей. В прошлый раз эту цифру увеличивали 1 июля 2016 года. Тогда МРОТ вырос на 1 300 рублей.

Источник: агентство «Москва»