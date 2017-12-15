В России создадут новую схему долевого финансирования строительства. Согласно ей, компаниям-застройщикам запретят получать деньги покупателей до сдачи дома.

Такой запрет предлагают ввести с 1 июля 2019 года. В этом случае дольщики смогут покупать будущее жилье, внося деньги на эскроу-счета в специально отобранных банках. При этом вносить деньги на счет можно будет только после того, как застройщик получит разрешение на строительство.

Если будут нарушены сроки сдачи дома, покупатель будет иметь право забрать свои деньги из банка. Договор долевого участия будет регистрировать Росреестр.

На тот случай, если у банка отберут лицензию, предлагается новый механизм страхования вкладов — до 10 миллионов рублей (только для долевого строительства).

По словам экспертов, если для застройщиков не проработают кредитные схемы, цены могут вырасти на 20–30 %.

Ранее был принят закон о формировании фонда дольщиков, из которого будут выплачиваться компенсации тем, чья строительная компания не выполнила обязательства.

The Village рассказывал, что происходит с долевым строительством и почему дольщики хотят стать пострадавшими.

Источник: «Ведомости»