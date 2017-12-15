Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима, штрафу в 130 миллионов рублей и дисквалификации. Он не сможет работать в органах власти и госкорпорациях.

Экс-чиновника признали виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Сам он называет случившееся провокацией и будет добиваться ее расследования.

Сторона обвинения просила приговорить Улюкаева к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

При вынесении решения суд учитывал положительные характеристики Улюкаева, его госнаграды, ордена, благодарности и ученую степень, жалобы на заболевания, а также наличие у него детей и пожилых родителей.

Министра экономического развития Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября 2016 года по подозрению в получении взятки в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Против него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». В скором времени его освободили от занимаемой должности.

Источник: «Медиазона»