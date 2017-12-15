Сотрудники ФСБ выявили в Санкт-Петербурге законспирированную ячейку террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Спецоперацию провели 13 и 14 декабря, семь членов ячейки задержаны.

По данным ведомства, злоумышленники провели устроить теракт 16 декабря. Террорист-смертник должен был произвести взрыв в «одном из культовых учреждений» Петербурга.

У задержанных изъяли взрывчатые вещества, компоненты СВУ, автоматическое оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу. Также ликвидирована лаборатория по изготовлению взрывных устройств.

Также сообщается, что для координации действий террористы использовали мессенджер Telegram.

Ранее сотрудники спецслужб задержали в Москве отца братьев Азимовых, обвиняемых в подготовке взрыва в петербургском метро.

Источник: «Фонтанка»