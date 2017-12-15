Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не произносит фамилию политика Алексея Навального.

«Ну, не называет. Действительно, мы тоже это замечаем»,— сказал он. По мнению Пескова, «это связано с отношением к этому человеку, которое, собственно, президент и не скрывал на вчерашней пресс-конференции».

На пресс-конференции с президентом телеведущая Ксения Собчак спросила о допуске оппозиции к выборам, в частности Навального: «Против него специально возбуждены фиктивные дела. И он доказал свою правоту в Европейском суде по правам человека. Но он тем не менее не допускается к выборам, хотя и есть на этот счет особое мнение Конституционного суда».

Путин ответил: «Тот, кого вы назвали, — Саакашвили, только в российском издании», — заявил он и добавил, что большинство граждан «не хочет видеть в России переход от одного Майдана к другому».

The Village рассказывал, о чем Владимир Путин говорил с журналистами на пресс-конференции 14 декабря.

Источник: «Коммерсантъ»