В столице объявили «желтый» уровень опасности 16 декабря
В Москве на 16 декабря объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра.
По прогнозам синоптиков, в субботу днем будет облачно, дождь. Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду. Местами его порывы будут усиливаться до 13–18 метров в секунду. Ночью температура составит 0–2 градуса, днем 5–7 градусов тепла.
«Желтый» является третьим из пяти уровней опасности и означает, что погода потенциально опасна.
Ранее сообщалось, что в эти выходные, 16 и 17 декабря, в Москве пройдут «тропические» ливни. Синоптики обещают, что за два дня выпадет около 45 % месячной нормы осадков.
Источник: агентство «Москва»
КомментарииПодписаться