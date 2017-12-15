В Москве на 16 декабря объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра.

По прогнозам синоптиков, в субботу днем будет облачно, дождь. Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду. Местами его порывы будут усиливаться до 13–18 метров в секунду. Ночью температура составит 0–2 градуса, днем 5–7 градусов тепла.

«Желтый» является третьим из пяти уровней опасности и означает, что погода потенциально опасна.

Ранее сообщалось, что в эти выходные, 16 и 17 декабря, в Москве пройдут «тропические» ливни. Синоптики обещают, что за два дня выпадет около 45 % месячной нормы осадков.

Источник: агентство «Москва»