В столичном регионе в субботу, 16 декабря, может быть побит температурный рекорд за 138 лет метеонаблюдений, рассказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура в субботу поднимется до плюс 5–7 градусов. Кроме того, в выходные выпадет от 20 до 30 миллиметров осадков — около половины месячной нормы.

В начале следующей недели в столицу придет похолодание, которое приведет к гололедице, налипанию мокрого снега на провода и ветви деревьев. Ко вторнику температура опустится до минус 3–8 градусов.

Ранее синоптики также предупредили о «тропических» ливнях в эти выходные.

Источник: ТАСС