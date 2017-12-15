В выходные москвичей ждет аномальное тепло
В столичном регионе в субботу, 16 декабря, может быть побит температурный рекорд за 138 лет метеонаблюдений, рассказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Температура в субботу поднимется до плюс 5–7 градусов. Кроме того, в выходные выпадет от 20 до 30 миллиметров осадков — около половины месячной нормы.
В начале следующей недели в столицу придет похолодание, которое приведет к гололедице, налипанию мокрого снега на провода и ветви деревьев. Ко вторнику температура опустится до минус 3–8 градусов.
Ранее синоптики также предупредили о «тропических» ливнях в эти выходные.
Источник: ТАСС
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