Координатор «Архнадзора» Андрей Новичков рассказал The Village, что в 2017 году в Москве снесли 15 исторических зданий, включая усадьбу Неклюдовой, Дом культуры имени Серафимовича и павильон вокзала Рабочий поселок.

«Москве необходим статус исторического поселения, который у нее был до 2010 года, когда решением Министерства культуры этого статуса город был лишен. Очевидно, что он мешал реализовывать крупные строительные проекты, так как не позволял сносить исторические здания. Это абсурд, что город федерального значения живет без норм и правил, которые должны сохранять его наследие», — заявил активист.

The Village приводит полный список исторических зданий, которые снесли в 2017 году:

Постройка XIX века в Большом Николоворобинском переулке, 9, строение 5. Снесено в марте 2017 года. По решению комиссии при правительстве Москвы по вопросам градостроительной деятельности здание подлежало сохранению. Во всех выданных застройщику властями города документах снос здания не фигурировал.

Доходный дом купеческой вдовы Кирхгоф, Печатников переулок, 5. Полностью снесена дворовая часть. Ордер на снос собственнику не выдавался. Сейчас здание продолжают сносить до фасадной стены.

Один из последних деревянных домов села Черкизова, Лермонтовская улица, 17. Снесен 7 марта для строительства жилого комплекса.

Последний деревянный дом села Алексеевское, Староалексеевская улица, 24. Здание снесли 17 марта. На месте исторической постройки строят гостиницу.

Фабрика купца Григорьева, Большая Андроньевская улица, 7/14. Здание обладало признаками объекта культурного наследия. Постройку снесли в мае. На ее месте строят элитный жилой комплекс.

Главный дом усадьбы Неклюдовой, Малая Бронная, 15б. При сносе градозащитникам и местным жителям предъявили бумаги, в которых чиновники утверждали, что здание построено в 1969 году и поэтому его можно сносить. Здание являлось исторически ценным и по закону не подлежало сносу.

Доходный дом Ахлестышева, Покровка, 2/1, строение 3. Снос начался в мае, при помощи полиции его удалось остановить, однако здание полностью лишилось второго этажа.

Дом потомственного почетного гражданина Колобашкина, Пожарский переулок, 5/1. Снесен в мае.

Главный дом жены титулярного советника Зиминой, Пожарский переулок, 3. Вместе дома 3 и 5 представляли собой ансамбль жилой застройки XIX–XX веков заповедной зоны Остоженки.

Доходный дом, Большая Спасская улица, 37. Застройщику не выдавали разрешения на снос. Окончательно здание уничтожили в начале июня.

Дом культуры имени Серафимовича, Средний Тишинский переулок, 5/7, строение 1. Конструктивистское здание было перестроено анонимным архитектором из городского дома купца Шустова XIX века. Ни этот факт, ни протесты жителей Тишинки не смогли уберечь его от сноса. Вместо исторического здания структуры, приближенные к строительной компании «Донстрой» («Триумф-палас», «Алые паруса» и другие образцы «лужковского стиля»), возведут элитный жилой комплекс.

Последний сохранившийся остановочный павильон 1940 года постройки, проезд Энтузиастов, 23. Снесен в июле.

Павильон железнодорожного вокзала Рабочий поселок. Здание было заявлено под государственную охрану как объект культурного наследия. Снесено 17 августа. Департамент культурного наследия города Москвы возбудил административное дело.

Корпуса научно-исследовательского химико-фармацевтического института, Зубовская улица, 7. Комплекс зданий был построен в 1929 году по проекту архитектора Иофана. Снос начался в сентябре.

Дом Михоэлса, Тверской бульвар, 14. В доме бывали Есенин и Тышлер. В октябре 2017 года градозащитники зафиксировали, что здание отсутствует, сохранился только фасад, а со двора ведется строительство многоэтажного дома.

Подробнее о том, каких зданий — самостроев, пятиэтажек и исторических домов — в 2017 году лишилась Москва, читайте в материале The Village.