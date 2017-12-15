Власти Московской области считают, что полигон «Кучино» в Балашихе не мог стать источником вони в Москве, на которую жаловались жители столицы с 8 декабря.

Министр экологии Подмосковья Александр Коган прокомментировал информацию МЧС о том, что полигон «Кучино» мог служить источником неприятного запаха. «Вы издеваетесь? Посмотрите направления ветра — он был в другую сторону. Даже если оттуда были запахи, полигон не мог являться источником», — сказал он.

В МЧС такой вывод сделали на основании более 140 исследований воздуха, проведенных по жалобам жителей Москвы. На территории Москвы не обнаружили превышений ПДК (предельно допустимых концентраций) вредных веществ, однако рядом с полигоном «Кучино» зафиксировали разовые, не оказывающие значимых последствий на организм человека превышения ПДК сероводорода.

Ранее сегодня Совет Федерации и Сергей Собянин попросили МЧС и министерство природных ресурсов проинформировать сенаторов о причинах периодически возникающего неприятного запаха в Москве.

Источник: «РБК»