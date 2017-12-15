Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 13 февраля Евгения Ефимова, подозреваемого в подготовке террористического акта. Ефимов изготовил бомбу для взрыва Казанского собора, рассказали в пресс-службе суда.

Теракт хотели устроить 17 декабря. По данным СМИ, Ефимов собирал бомбу в гараже на Литовской улице. Владелец гаража почувствовал химический запах и обратился в правоохранительные органы.

Ранее в ФСБ заявили о задержании членов ячейки террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). В ведомстве отметили, что задержанные хотели взорвать «одно из культовых учреждений» Петербурга.

Источники: пресс-служба петербургских судов, «Фонтанка»