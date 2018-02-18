Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные новости за последние семь дней. В этом выпуске: обвинения в адрес «фабрики троллей», иск Собчак против Путина, миллиарды Дурова и еще семь событий.

Блокировка сайта Навального

Роскомнадзор начал блокировать официальный сайт Алексея Навального за то, что он не удалил материалы расследования о Приходько и Дерипаске. Сторонники оппозиционера уже запустили зеркало блога и нашли лазейку, которая позволяет прервать блокировку. Сам политик подал на ведомство в суд.

Обвинения в адрес «Фабрики троллей»

США официально обвинили 13 россиян во вмешательстве в выборы в пользу Дональда Трампа. Среди них значится Евгений Пригожин, также известный как «повар Путина», и сотрудники принадлежащей ему «фабрики троллей».

«Магнит» без Галицкого

Основатель и совладелец торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий объявил, что продал банку ВТБ 29,1 % компании и покидает свой пост. Послушать его прощальную речь вышли все сотрудники штаб-квартиры. В ближайшее время им предстоит наладить доставку продуктов «Почтой России».

Собчак против Путина

Ксения Собчак обратилась в Верховный суд с требованием отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. По ее мнению, он не имеет права на новый срок, поскольку уже трижды занимал этот пост, а в 2012 году договорился с Дмитрием Медведевым о «временной уступке должности». В удовлетворении иска суд отказал.

Отъезд Али Феруза

Журналист «Новой газеты» Али Феруз покинул Россию. Сотрудники центра временного содержания иностранных граждан доставили журналиста в аэропорт Шереметьево, где он сел на самолет до Франкфурта-на-Майне.

Face против выборов

Рэпер Face призвал россиян бойкотировать президентские выборы. Музыкант назвал Россию маленьким Советским Союзом и обвинил «оппозицию в стиле Навального» в неспособности предложить альтернативу. Сам он также не собирается предлагать варианты решения имеющихся в стране проблем.

Президент-Супергерой

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил не плести политические интриги вокруг простуды Владимира Путина и пожелал ему «пожизненно управлять» страной. «Президент России не сверхчеловек, но все же супергерой», — заявил он.

Миллиарды Дурова

Журнал Forbes пересчитал деньги создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. Предполагается, что благодаря росту аудитории мессенджера и подготовке к ICO он уже стал долларовым миллиардером. Его состояние оценили в 1,7 миллиарда.

Рекорды кинопроката

Фильм «Лед» поставил рекорд по сборам в первый день проката. В кинотеатрах России и странах СНГ на него потратили 92 миллиона рублей. Предыдущий рекорд — 89,2 миллиона рублей — продержался четыре года и принадлежал фильму «Вий».

Разбирательства с «Пионером»

Министерство культуры направило кинотеатру «Пионер» новые протоколы об административном правонарушении за показ фильма «Смерть Сталина». Три из них — за однократное нарушение, а еще два — за повторное. Теперь кинотеатр могут закрыть на 90 дней.