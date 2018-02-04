Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные новости за последние семь дней. В этом выпуске: запрет хештега #НамНуженПутин, взлом базы данных о выпускниках, скандал из-за «Кремлевского доклада» и еще 11 событий.

«Кремлевский доклад»

США опубликовали «кремлевский доклад», в который вошли имена чиновников и бизнесменов, приближенных к Владимиру Путину. В список попали 210 человек, однако это не означает, что против них автоматически введут санкции.

Выборы без терактов

ФСБ заявила о ликвидации боевика запрещенного в России «Исламского государства», готовившего теракт в день президентских выборов. У подозреваемого в подготовке атаки обнаружили самодельное взрывное устройство большой мощности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

Оправдание олимпийцев

Спортивный арбитраж в Лозанне оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил. Часть атлетов допустили к участию в соревнованиях, а остальным пожизненный запрет заменили на пропуск одной Олимпиады.

Извинения Путина

Владимир Путин попросил у олимпийцев прощения за то, что власти не смогли защитить их от нападок. Президент также поручил провести отдельные соревнования для атлетов, не допущенных на Олимпиаду в Пхёнчхане, и обеспечить призерам вознаграждение в размере олимпийских премий.

Изгнание гей-пары

Евгений Войцеховский и Павел Стоцко, зарегистрировавшие брак в Москве, уехали из России. По данным Российской ЛГБТ-сети, причиной стали угрозы в соцсетях и «давление со стороны правоохранительных органов».

Агитация без чиновников

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предупредила Дмитрия Пескова о недопустимости оценочных высказываний о деятельности Владимира Путина в предвыборный период. Также чиновникам рекомендовали не использовать в соцсетях хештег #НамНуженПутин.

Незаконные листовки Навального

Мосгоризбирком признал незаконной агитацией листовки о бойкоте выборов, распространяемые сторонниками Алексея Навального. Комиссия обратится в правоохранительные органы для изъятия агитации, а также попросит прокуратуру ограничить доступ к сайтам, где публикуются материалы.

Дело Али Феруза

Суд решил не депортировать журналиста «Новой газеты» Али Феруза в Узбекистан и разрешил ему уехать из России в другую страну. Предполагается, что он отправится в Германию. Саму «Новую газету» за незаконное трудоустройство иностранца оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Взлом базы данных Рособрнадзора

Пользователь «Хабрахабра» сумел заполучить данные 14 миллионов выпускников вузов из закрытой базы Рособрнадзора. У него оказались номера ИНН и СНИЛС каждого выпускника, их год рождения, национальность и названия учебных заведений, в которых они учились.

Онлайн-магазины против потребителей

Роспотребнадзор попросили принять меры против «потребительского экстремизма». Онлайн-магазины заявили, что покупатели злоупотребляют законом о защите прав потребителей для получения выгоды. Их, например, не устроило, что клиенты зачастую обращаются с претензиями сразу в суд, и это приводит к дополнительным издержкам.

Незаконная блокировка сайтов провайдерами

Роскомнадзор уличил провайдеров в незаконной блокировке сайтов, не внесенных в реестр запрещенной информации. Среди пострадавших от превышения полномочий оказались «М.Видео», Альфа-банк и Pandora.

«Додо пицца» и звонки о наркотиках

Основатель сети пиццерий «Додо пицца» Федор Овчинников пожаловался на регулярные звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками полиции и требуют прийти на допрос «по делу о распространении наркотиков в пиццериях». Ранее в одном из заведений обнаружили закладку.

Легализация ICO кооператива LavkaLavka

Лефортовский суд Москвы отказался блокировать по требованию прокуратуры сайт об ICO кооператива LavkaLavka. Юрист компании Михаил Успенский пояснил, что иск возник из-за созвучия биткоинов и выпускаемых кооперативом биокоинов, однако суд решил не рассматривать требование прокуратуры.

Марихуана в Москве

Москва заняла девятое место в мировом рейтинге городов по популярности марихуаны. За год в столице потребляют 22,87 тонны каннабиса. На первом месте оказался Нью-Йорк.