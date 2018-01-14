Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные новости за последние семь дней. В этом выпуске: расследование аварии у «Славянского бульвара», отмена повесток в военкомат, новый дефект iPhone X и еще 11 событий.

Расследование ДТП у «Славянского бульвара»

Следственный комитет заявил об исправности автобуса, который 25 декабря въехал в подземный переход у «Славянского бульвара». Водителя автобуса Виктора Тихонова задержали. Записи видеорегистратора пока исследуются.

Такси в Атлантику за 270 тысяч рублей

Москвичи пожаловались на очередной сбой в работе GPS, из-за которого различные сервисы посчитали, что они находятся в Атлантическом океане. Из-за этого, например, они получили счета за такси на сотни тысяч рублей.

Студенты — за Путина

Петербургские студенты пожаловались на принуждение к сбору подписей за Владимира Путина. Первокурсникам раздали подписные листы, потребовав собрать минимум по 14 подписей и отметив их «важную роль в сессии». В самом Политехе заявили, что не давали таких заданий учащимся.

Провал программы капитального ремонта

Источники «РБК» в мэрии Москвы заявили, что к реновации жилья чиновников подтолкнул провал программы капитального ремонта. Подрядчики зачастую не могли получить доступ в квартиры, что мешало проведению работ во всем доме. Еще одной причиной стало желание снизить преступность в районах с пятиэтажками.

Угроза призывникам

Призывников хотят обязать являться в военкомат без получения повестки. Также предлагается разрешить отправлять документы по почте. Повестка будет считаться принятой, даже если ее получит не сам призывник, а совершеннолетний член семьи.

Запрет на выброс окурков

Правительство утвердило изменения в правилах противопожарного режима, запрещающие выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов. Пока что запрет носит «декларативный характер», однако в будущем нарушения начнут фиксировать с помощью регистраторов, установленных в салоне автомобиля.

Профессии будущего

Специалисты HeadHunter заявили, что профессии юриста, медсестры, полицейского, экономиста и бухгалтера находятся под угрозой исчезновения. Спрос на IT-архитекторов, бизнес-аналитиков, HR-специалистов, разработчиков мобильных приложений, стоматологов и электриков, наоборот, будет расти.

Новый дефект iPhone X

Обладатели iPhone X обнаружили очередной недостаток смартфона. На этот раз они пожаловались на то, что в щели гаджета между дисплеем и корпусом зажимаются усы и борода. Решить проблему помогает чехол. Или бритва.

Айпад за участие в выборах

В Кремле предложили разыгрывать среди россиян айфоны и айпады за публикацию селфи с избирательных участков. Таким образом планируется повысить явку граждан в возрасте от 18 до 40 лет на президентские выборы 18 марта.

Референдум об объединении Марьина и Люблина

В день президентских выборов 18 марта в Москве планируется провести референдум об объединении Марьина и Люблина в один муниципальный округ. Предполагается, что таким образом власти хотят повысить явку на голосование.

Возобновление рейсов в Египет

В расписании аэропортов Шереметьево и Домодедово появились рейсы в египетский Каир. Полеты будут выполняться с 1 февраля до конца марта, но купить билеты на них пока по-прежнему нельзя. Одним из перевозчиков выступит EgyptAir, вторым — «Аэрофлот».

Новогодние траты

За новогодние праздники россияне потратили 23 миллиарда рублей. При этом каждый пятый на каникулах работал, а 18 % провели все праздники дома. Путин за это время успел отдохнуть в Сибири.

подорожавшие продукты

Росстат опубликовал данные об изменении цен на продукты за 2017 год. Сильнее всего подорожало сливочное масло — на 20,6 %. Также увеличилась стоимость молочных продуктов, алкоголя, морепродуктов и хлебобулочных изделий. Цены на сахар, крупу, куриные яйца и подсолнечное масло, наоборот, упали.

Любимое порно россиян

Pornhub отчитался о предпочтениях россиян в 2017 году. В сравнении с другими пользователями они проявляют повышенный интерес к порно с косплеем, мультикам для взрослых и видео с двойным проникновением. Самой популярной порноактрисой в России по-прежнему остается Саша Грей.