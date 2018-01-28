Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные новости за последние семь дней. В этом выпуске: флешмоб #этонеповодубить, первый в России гей-брак, закрытие Russiangate и еще семь событий.

Скандал из-за «Смерти Сталина»

Кинотеатру «Пионер» грозит уголовная и административная ответственность за то, что он показал комедию «Смерть Сталина», которую временно лишили прокатного удостоверения. Фильм решили отправить на дополнительную экспертизу после того, как его посмотрел общественный совет при Минкультуры.

Флешмоб #неповодубить

В соцсетях прошел флешмоб #этонеповодубить. Пользователи делились своими откровенными фото, объясняя, почему их образ на снимке — не повод лишать их жизни. Акцию запустили в ответ на травлю Татьяны Страховой, которую жестоко убил ее сосед по квартире, студент МГТУ имени Баумана Артем Исхаков. Жертву осудили за ее поведение и внешний вид.

Новые «группы смерти»

В соцсетях вновь появились сообщества суицидальной направленности. Теперь игра, в которой предлагается участвовать подросткам, называется не «Синий кит», а «Новый путь». Исследователи нашли уже около 30 сообществ новой волны.

Первый в России гей-брак

В начале января россияне Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заключили брак в Копенгагене. Затем они решили заверить его в России. По их словам, в Москве с этим не возникло никаких проблем — они получили штампы в паспорте. Когда история попала в СМИ, МФЦ и ЗАГС начали утверждать, что это невозможно, так как противоречит положениям Семейного кодекса.

Ликвидация фонда Навального

Суд постановил ликвидировать фонд «Пятое время года», который обеспечивал деятельность штаба Алексея Навального. В течение 30 дней команда оппозиционера может обжаловать решение. Пока штаб работает в обычном режиме, но банки уже начали блокировать ему счета.

криптовалютное будущее

Министерство финансов опубликовало проект закона о регулировании цифровых активов. Ведомство предложило разрешить обмен криптовалюты на рубли. Центробанк выступает против. В Госдуме же планируют обсудить идею создать крипторубль, чтобы полностью контролировать обменные операции.

Закрытие RussianGate

Сотрудникам онлайн-издания Russiangate объявили о закрытии проекта. Сайт заблокировали сразу после публикации расследования об элитной недвижимости главы ФСБ Александра Бортникова и его заместителя Сергея Смирнова. После блокировки материал удалили с ресурса без ведома главреда.

Пересмотр дела Али Феруза

Верховный суд отменил решение Басманного суда Москвы о депортации из России журналиста «Новой газеты» Али Феруза в Узбекистан. У мужчины отсутствовало разрешение на работу. Дело рассмотрят заново.

Отмена референдума об объединении Марьина и Люблина

Инициаторы местного референдума об объединении московских муниципалитетов Марьино и Люблино отказались от его проведения. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он затруднился назвать причины отказа от референдума.

Лучшие работодатели 2017 года

Компания Future Today опубликовала обновленный рейтинг лучших работодателей. Лидером списка, основанного на мнении студентов ведущих вузов, стали Google, «Яндекс» и «Газпром». Также эксперты составили рейтинг факультетов, чьих студентов наниматели охотнее всего берут на работу.