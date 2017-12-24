Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные новости за последние семь дней. В этом выпуске: битва за Telegram, поздравления для ФСБ, издевательства Рогозина над таксой и еще 12 событий.

Чума в Китае

Российских туристов предупредили о росте заболеваемости септической чумой на северо-западе Китая. За год в стране зарегистрировали четыре летальных случая, связанных с инфекцией.

Продление Санкций

Евросоюз продлил санкции против России до середины 2018 года. Причиной такого решения назвали невыполнение Москвой минских соглашений, призванных урегулировать конфликт на востоке Украины.

Старт президентской кампании

В России официально началась президентская избирательная кампания. Теперь самовыдвиженцы могут организовывать собрания инициативных групп, а партии — назначать съезды для утверждения кандидатов на выборы 2018 года. Неофициально претендентами на пост президента значатся около 30 человек, включая Владимира Путина, Алексея Навального, Ксению Собчак и Сергея Полонского.

Скандал из-за «Дня свободных выборов»

Илья Яшин попросил перенести праздник «День свободных выборов», запланированный на 24 декабря, из Лермонтовского сквера на проспект Сахарова. До этого он уговорил экс-депутата Дмитрия Гудкова сперва подать, а затем отозвать заявку на проведение там митинга. В Общественной палате заявили, что больше не доверяют оппозиционеру.

Обыски у «Протестной Москвы»

22 декабря правоохранители пришли с обысками к активистам «Протестной Москва». У них изъяли всю технику, сославшись на дело Вячеслава Мальцева о «революции 5 ноября». Сами активисты считают, что их прессуют из-за иска к мэрии по поводу митинга, который им не разрешили провести 24 декабря.

Поздравления для ФСБ

20 декабря у здания ФСБ в Москве прошли сразу две акции к столетию ВЧК. Участница Pussy Riot Мария Алехина и активистка Ольга Борисова пришли на Лубянку с плакатом «С днем рождения, палачи», а православный активист Дмитрий Энтео и движение «Декоммунизация» — с наклейками, которые сложились в предложение «Здесь чекисты убивали людей».

Памятник Кириллу

До конца 2019 года у храма Христа Спасителя установят памятники всем предстоятелям РПЦ, включая действующего патриарха Кирилла. Там уже появились первые три бронзовые скульптуры. Скульптором выступит Салават Щербаков.

Биометрические данные для силовиков

Банки начнут предоставлять силовикам доступ к данным о голосе и лице россиян. Для этого будут использованы биометрические системы, которые банки вводят для опознавания клиентов. В настоящее время закон запрещает обработку персональных данных с целями, не указанными при сборе.

Издевательства Рогозина над таксой

Ксения Собчак потребовала провести прокурорскую проверку в отношении вице-премьера Дмитрия Рогозина из-за сюжета о том, как чиновник публично топит таксу, чтобы продемонстрировать новую разработку Фонду перспективных исследований. Собака сейчас находится на карантине.

Сбой в работе касс

20 декабря магазины и АЗС по всей России столкнулись с проблемами в обслуживании клиентов из-за массового сбоя в работе касс. Он достиг таких масштабов, что в налоговой даже решили не привлекать компании к ответственности за торговлю без ККТ.

Ужесточение ипотеки

Центробанк заявил об угрозе формирования пузыря на ипотечном рынке. Если он лопнет, Россию накроет кризис, аналогичный тому, что произошел в США в 2008 году. Чтобы не допустить нового удара по экономике, планируется ужесточить правила выдачи ипотеки.

Битва за Telegram

«Роскомсвобода» запустила общественную кампанию «Битва за Telegram». Пользователям мессенджера предлагают присоединиться к коллективному иску в его защиту от действий ФСБ.

Законный BlaBlaCar

Сервису для совместных поездок BlaBlaCar удалось оспорить судебное решение о том, что распространяемая на сайте компании информация противоречит закону. Теперь ему не грозит блокировка со стороны Роскомнадзора.

Россияне без секса

13 % россиян не занимались сексом в 2017 году. Каждую неделю секс был у 40 % респондентов, а хотя бы раз в месяц — у 42 %. Регулярный ежедневный секс наблюдался только у 5 % населения. При этом 16 % успели изменить.

Право геев целоваться на стадионах

Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года подтвердил право ЛГБТ-болельщиков держаться за руки и целоваться на стадионах и в фан-зонах. В организации пообещали незамедлительно применять меры в случае проявления гомофобии.